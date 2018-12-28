Milli mikroişlemci "Çakıl" geliyor
27 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Silah sistemlerimizde kullanılan yabancı menşeli mikroişlemcilerin yerini alabilecek hızda ve düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları ülkemize ait milli bir işlemci tasarlanıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Varank, "Silah sistemlerimizde kullanılan yabancı menşeli mikroişlemcilerin yerini alabilecek hızda ve düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları ülkemize ait milli bir işlemci tasarlanıyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:55
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