Son Dakika Haberleri: Milli mikroişlemci "Çakıl" geliyor

Milli mikroişlemci "Çakıl" geliyor

27 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Silah sistemlerimizde kullanılan yabancı menşeli mikroişlemcilerin yerini alabilecek hızda ve düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları ülkemize ait milli bir işlemci tasarlanıyor.

Milli mikroişlemci
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Silah sistemlerimizde kullanılan yabancı menşeli mikroişlemcilerin yerini alabilecek hızda ve düşük güç tüketen, lisans ve satış hakları ülkemize ait milli bir işlemci tasarlanıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:55 

Mustafa Varank, Ekonomi
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