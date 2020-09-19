Milli motosikletçi Bahattin Safuoğlu, İspanya'da 9. oldu

Yarışa yağmur damgasını vurdu. Turkish KNN Team ile Türkiye 'yi temsil eden 17 yaşındaki sporcu, aniden yağan yağmurla birlikte pite girerek lastiklerini değiştirdi.

İspanya 'da düzenlenen organizasyonda beşinci ayağın ilk yarışına 31. sıradan start alan genç sporcu, ıslak zeminde iyi bir performans sergileyerek damalı bayraktan 9. sırada geçti.

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