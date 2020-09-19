Milli motosikletçi Bahattin Safuoğlu, İspanya'da 9. oldu - Son Dakika

Milli motosikletçi Bahattin Safuoğlu, İspanya'da 9. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 9. oldu.

Milli motosikletçi Bahattin Safuoğlu, İspanya'da 9. oldu, System.String[]

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 9. oldu.

İspanya'da düzenlenen organizasyonda beşinci ayağın ilk yarışına 31. sıradan start alan genç sporcu, ıslak zeminde iyi bir performans sergileyerek damalı bayraktan 9. sırada geçti.

Bahattin Sofuoğlu, yarın TSİ 14.40'ta ikinci yarışını gerçekleştirecek.

Milli sporcu Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın altıncı ayak ilk yarışını 12. sırada bitirdi.

Yarışa yağmur damgasını vurdu. Turkish KNN Team ile Türkiye'yi temsil eden 17 yaşındaki sporcu, aniden yağan yağmurla birlikte pite girerek lastiklerini değiştirdi.

Yağmurun şiddetini arttırması sonucu yarış kırmızı bayrakla durdurulurken, Can Öncü sıralamada 12. sırada yer aldı.

Genç sporcu yarın TSİ 13: 30'da ikinci yarışta mücadele verecek.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 18:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Bahattin Safuoğlu, İspanya'da 9. oldu - Son Dakika Spor

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