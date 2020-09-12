Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu gözünü şampiyonluğa dikti - Son Dakika

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu gözünü şampiyonluğa dikti

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, kalan 6 yarışta podyum yaparak şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, kalan 6 yarışta podyum yaparak şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor.

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın İspanya'daki dördüncü etap ilk yarışında birinci olan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle ilk sırada yer aldı.

Şampiyonanın pilotlar klasmanında 98 puanla üçüncü sırada bulunan Bahattin Sofuoğlu, kalan yarışlarda iyi dereceler elde ederek şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

"Bizim için güzel bir yarıştı"

Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine, İspanya'daki yarışa pole pozisyonunda başladığını, yarışta 36 sporcunun olduğunu söyledi.

Yarışın ortalarında geriye düştüğünü ve sonlara doğru elinden geleni yaparak ön sıralara geçtiğini ifade eden Bahattin, son virajda ise önünde tek bir sporcunun kaldığını ve yarışı ikinci bitirdiğini hatırlattı.

Yarışta ilk sıradan start aldığı için hedefinin de birincilik olduğunu belirten Bahattin, "Yarış sonrası yapılan açıklamada birinci diskalifiye oldu ve bu yarışta galip olmak nasip oldu. Bizim için güzel bir yarıştı." diye konuştu.

"Elimden geleni yapacağım"

Bahattin, sezona iyi başladığını ancak sezon içersinde bazı aksaklıklar yaşadığını ve bu durumun kendisini geriye düşürdüğünü aktardı.

Yaptıkları hazırlıklar neticesinde toparlandığını ve şampiyonaya döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Bahattin Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Yarışlarda yaptığım podyumlarla üçüncü sıraya yükseldim. Şu an önümde 6 yarış var. Bu 6 yarışta liderle aramda olan 30 puanlık farkı kapatmaya çalışacağım, hedefim şampiyonluk. 30 puan fark şampiyonluk için çok büyük bir engel değil. Elimden geleni yapacağım, küçük hatalar büyük sonuçlara mal olabiliyor. 1 puanla da şampiyonluğu kaçırabiliyorsunuz. Ben alabildiğim kadar puan alıp podyum yapmaya çalışacağım."

"Kenan ağabeyim her konuda destek oluyor"

Bahattin Sofuoğlu, kariyerini, kuzeni olan eski Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun başlattığını ve her zaman kendisine destek olduğunu söyledi.

Yarışlar ve bu konudaki her detayla Kenan Sofuoğlu'nun ilgilendiğini vurgulayan Bahattin, "Kenan ağabeyim her şeyimiz, biz sadece yarışıyoruz. Bir Sofuoğlu olarak güzel yerlere gelebilmeyi çok istiyordum. Çok şükür ilk adımlarımızı atmaya başladık. İnşallah ileriki senelerde de daha iyi adımlarla daha güzel yerlere ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu gözünü şampiyonluğa dikti

Milli Motosikletçi, Supersport, Türkiye, Podyum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu gözünü şampiyonluğa dikti - Son Dakika Spor

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