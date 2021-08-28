Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya'da birinci oldu

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde SS300 sınıfında Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, 38 sporcunun katıldığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Çekişmeli geçen ilk yarışta Bahattin, İtalyan Matteo Vannucci ile 12 turluk yarış boyunca başa baş mücadele etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Mugello Pisti 'nde düzenlenen İtalya Pist Şampiyonası'na milli sporcu Bahattin Sofuoğlu damgasını vurdu.

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