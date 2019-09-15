Milli motosikletçi Can Öncü ameliyat edildi
43 dakika önce
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda geçirdiği kaza sonrasında bugün ameliyat edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:38 Kaynak: AA
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda geçirdiği kaza sonrasında bugün ameliyat edildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun İspanya'da ameliyat edildiği belirtildi.
Dünya Moto3 Şampiyonası San Marino ayağının serbest antrenmanında kaza yapan genç sporcunun sol köprücük kemiği kırılmıştı.
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