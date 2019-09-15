Son Dakika Haberleri: Milli motosikletçi Can Öncü ameliyat edildi
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Milli motosikletçi Can Öncü ameliyat edildi

43 dakika önce

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda geçirdiği kaza sonrasında bugün ameliyat edildi.

Milli motosikletçi Can Öncü ameliyat edildi, System.String[]

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nda geçirdiği kaza sonrasında bugün ameliyat edildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun İspanya'da ameliyat edildiği belirtildi.

Dünya Moto3 Şampiyonası San Marino ayağının serbest antrenmanında kaza yapan genç sporcunun sol köprücük kemiği kırılmıştı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:38 Kaynak: AA
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