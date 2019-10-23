Son Dakika Haberleri: Milli motosikletçi Can Öncü Avustralya'da piste çıkacak
Son Dakika Spor Milli motosikletçi Can Öncü Avustralya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Can Öncü Avustralya'da piste çıkacak

1 saat önce

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Avustralya ayağında 25-27 Ekim tarihlerinde mücadele edecek.

Milli motosikletçi Can Öncü Avustralya'da piste çıkacak, System.String[]

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Avustralya ayağında 25-27 Ekim tarihlerinde mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 17. ayağı 4 bin 400 metrelik Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull KTM Ajo Takımı'nın sporcusu Can, 25 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak. Milli sporcu, 26 Ekim Cumartesi günü ise Dünya Şampiyonası'nın sıralama turlarına katılacak.

Can Öncü, 27 Ekim Pazar günü TSİ 04.00'te başlayacak 23 turluk yarışta mücadele verecek.

Dünya Şampiyonası, Avustralya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yıllardır kırkılmayan yünleriyle nam salan Avustralyalı merinos koyunu Chris, öldü
Günlük burç yorumları 23 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor Beşiktaş'ta 2. istifa geldi! Hukuk Müşaviri Erdem Nacak görevini bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 15:46:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli motosikletçi Can Öncü Avustralya'da piste çıkacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]