Son Dakika Haberleri: Milli motosikletçi Can Öncü, İngiltere'de piste çıkacak
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Milli motosikletçi Can Öncü, İngiltere'de piste çıkacak

13 dakika önce

Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İngiltere ayağında, 23-25 Ağustos tarihlerinde piste çıkacak.

Milli motosikletçi Can Öncü, İngiltere'de piste çıkacak, System.String[]
Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İngiltere ayağında, 23-25 Ağustos tarihlerinde piste çıkacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre şampiyonanın on ikinci ayak yarışı, 5 bin 900 metrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilecek.
KTM Ajo Takımı ile yarışacak Can, 23 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlarla şampiyonaya başlayacak. Şampiyonada bir gün sonra sıralamaları turları yapılacak, 17 turdan oluşan final yarışı ise 25 Ağustos Pazar günü, TSİ 13.20'de start alacak.
Dünya Şampiyonası, İngiltere, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:04 Kaynak: AA
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