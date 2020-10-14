Milli motosikletçi Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımı ile anlaştı - Son Dakika

Milli motosikletçi Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımı ile anlaştı

14.10.2020 16:31
Milli motosikletçi Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımı ile anlaştı, System.String[]

Milli motosikletçi Can Öncü'nün, Dünya Supersport Şampiyonası 2021 sezonunda Kawasaki Puccetti takımı için yarışacağı duyuruldu.

Milli motosikletçi Can Öncü'nün, Dünya Supersport Şampiyonası 2021 sezonunda Kawasaki Puccetti takımı için yarışacağı duyuruldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki sporcu Can Öncü, gelecek sezon Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kawasaki Puccetti takımı ile mücadele verecek.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk yılını geçiren milli motosikletçi, bu sezon yarışlara Turkish KNN Team ile çıkmıştı. Can Öncü, motor sporları tarihinin en genç yarış kazanan pilotu ünvanını da taşıyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımı ile anlaştı - Son Dakika Spor

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