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Milli motosikletçi Can Öncü sezonu İspanya'da kapatacak
7 saat önce
Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ve son ayağında İspanya'da mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Milli motosikletçi Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ve son ayağında İspanya'da mücadele edecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada sezonun son ayak yarışı, 15-17 Kasım tarihlerinde İspanya'nın Valencia kentinde yapılacak.
Red Bull KTM Ajo Takımı'nın Türk sporcusu, 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 17 Kasım Pazar günü saat 13.00'te 23 turdan oluşan kapanış yarışına katılacak.
Can Öncü, 15 Kasım Cuma günü serbest antrenmanlara katıldıktan sonra 16 Kasım Cumartesi günü de sıralama turunda yer alacak.
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