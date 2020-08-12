Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da piste çıkacak

Şampiyonada 14 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlar yapılacak, 15 Ağustos Cumartesi günü ise sıralama turuna geçilecek.

" Red Bull KTM Tech 3" sporcusu 17 yaşındaki Deniz, 4,3 km uzunluğa sahip Avusturya 'nın Red Bull Ring Pisti'nde üst sıralarda yer almak için yarışacak.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:27

Kaynak: AA

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