Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'daki yarışta 8. oldu

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 6. Ayak yarışı ise 23 Ağustos Pazar günü Red Bull Ring pistinde yapılacak.

Yarışa uzun zaman liderlik eden Öncü, son iki tur kala rakiplerin ataklarına cevap veremeyerek damalı bayraktan 8. sırada geçti.

17 yaşındaki Deniz Öncü 23 turluk yarışa 10. cepten start aldı. Öncü, ilk turlardan itibaren ön gruba yerleşti.

Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla boy gösteren milli sporcu Deniz Öncü yarışta 8. oldu.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yer alan milli motosikletçi Deniz Öncü, 14-16 Ağustos tarihlerinde Avusturya 'da düzenlenen yarışta 8. oldu.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:47

Kaynak: AA

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