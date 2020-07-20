Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da istediğini alamadı - Son Dakika

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da istediğini alamadı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 4 aylık aranın ardından yeniden başlayan 2020 Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen ikinci ayağında 25. oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 4 aylık aranın ardından yeniden başlayan 2020 Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen ikinci ayağında 25. oldu.

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Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Moto3 Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen uzun aranın ardından yeniden start aldı.

İspanya'daki Jerez-Angel Nieto Pisti'nde yapılan yarışta Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Deniz Öncü, iyi bir yarış çıkarmasına rağmen son bölümde düştü. Yarışa tekrar geri dönen Red Bull KTM Tech3 takımının genç pilotu, 25. sıradan kurtulamadı.

Yarışı değerlendiren Deniz Öncü, şu ifadeleri kullandı:

"Yarışa başlamam o kadar da kötü değildi ama bazı hatalar yaptım. Bu da diğer yarışçıların beni geçmesine neden oldu. 7-8 tur sonra Ayumu ve diğer yarışçılarla mücadele ediyordum. Çok fazla zaman kaybettik ve ön grup zaten arayı açmıştı. Ama sonra önümüzdeki grupları yakalamaya başladık. Yaklaşık iki saniyelik bir boşluğu kapatabilirdim. Ancak daha sonra büyük bir sonuç alabilecekken düştüm ve şansımı yok ettim. Hayal kırıklığına uğradım ve bunun için gerçekten üzgünüm."

2020 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı da 24-26 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Jerez-Angel Nieto Pisti'nde yapılacak.

Türkiye, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:19 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da istediğini alamadı - Son Dakika Spor
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