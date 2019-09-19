Son Dakika Haberleri: Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak
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Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak

1 saat önce

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında piste çıkacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak, System.String[]

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya ayağında piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonada İspanya etabı yarışları 20-22 Eylül tarihlerinde, 5 bin 100 metrelik MotorLand Aragon pistinde gerçekleştirilecek.

KTM Ajo takımıyla mücadele eden milli sporcu, yarın serbest antrenmanlara katılacak. Organizasyonda sıralama yarışı ise 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Deniz Öncü, 22 Eylül Pazar günü TSİ 12.20'de, 23 tur üzerinden koşulacak yarışta mücadele edecek.

Dünya Şampiyonası, İspanya, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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