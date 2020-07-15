Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkıyor - Son Dakika

Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkıyor

Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün birincilik için mücadele edeceği Dünya Moto3 Şampiyonasında heyecan pazar günü yeniden başlayacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün birincilik için mücadele edeceği Dünya Moto3 Şampiyonasında heyecan pazar günü yeniden başlayacak.

Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonalarına koronavirüs nedeniyle verilen 4 aylık ara bu hafta sonu İspanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası ile bitiyor.

Milyonlarca insanın yakından takip ettiği MotoGP, 17-19 Temmuz tarihlerinde Jerez-Angel Nieto pistinde start alacak.

Türkiye'yi Moto3 sınıfında temsil edecek milli sporcu Deniz Öncü, birincilik için yarışacak. 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası İspanya Grand Prix'si koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlenecek.

Milli motosikletçi Deniz Öncü şampiyona öncesi bugün Red Bull KTM Tech 3 takımıyla resmi testlere katılacak.

İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:41 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkıyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:25 Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:19 Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:50 Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 12:09 Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı 10:58 100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti 10:42 Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi 10:38 Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı 10:12 Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı 09:33 Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
15:19
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
14:50
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
14:06
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
13:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
13:33
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
13:30
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
12:38
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
12:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 15:53:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli motosikletçi Deniz Öncü İspanya'da piste çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]