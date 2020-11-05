Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak

Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü, 7 Kasım Cumartesi günü sıralama turları için piste çıkacak. Yarış ise 25 Ekim Pazar günü (TSİ) 13.00'te start alacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, Valensiya kentinde yer alan ve 4 km uzunluğa sahip Ricardo Tormo pistinde düzenlenecek organizasyonun test antrenmanları yarın yapılacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 13. ayağında İspanya 'da mücadele edecek.

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