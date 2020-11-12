Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak - Son Dakika

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak

12.11.2020 10:25
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak, System.String[]

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 14. ayağında İspanya'da mücadele edecek.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 14. ayağında İspanya'da mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, Valensiya kentinde yer alan ve 4 km uzunluğa sahip Ricardo Tormo pistinde düzenlenecek şampiyonada ilk senesini geçiren Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu, ilk onda yer almaya çalışacak.

Organizasyonun yarın serbest antrenmanlarla start alacak yarışları, 14 Kasım Cumartesi günü sıralamalarla devam edecek.

15 Kasım Pazar günü (TSİ) 13.00'te ise "Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana" yarışı başlayacak.

Milli Motosikletçi, İspanya, Moto3, TMF, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak - Son Dakika Spor


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