Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağında 18. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Katar'da düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağını 18. sırada bitirdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Katar'ın başkenti Doha'daki 5 bin 380 metre uzunluğa sahip Uluslararası Losail Pistinde gerçekleştirildi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü, Doha Grand Prix'sine 6 yarışçı ile birlikte pit yolundan başladı.

Oldukça çekişmeli geçen Moto3 yarışında Red Bull KTM Tech3 takımının 17 yaşındaki genç pilotu damalı bayraktan 18. sırada geçti.

Öte yandan Moto3 yarışını İspanyol Pedro Acosta kazandı. Moto3 sezonunun 3. ayak yarışı ise 18 Nisan'da Portekiz'de yapılacak.