Son Dakika Haberleri: Milli motosikletçi Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 Takımı'yla sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 Takımı'yla sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 Takımı'yla sözleşme imzaladı

6 saat önce

Milli motosikletçi Deniz Öncü, gelecek sezonda Red Bull KTM Tech3 Takımı ile Dünya Moto3 Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 Takımı'yla sözleşme imzaladı, System.String[]

Milli motosikletçi Deniz Öncü, gelecek sezonda Red Bull KTM Tech3 Takımı ile Dünya Moto3 Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre genç sporcu, eski Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun da hazır bulunduğu törende, Red Bull KTM Tech3 Takımı ile sözleşme imzaladı.

Red Bull KTM Tech3 ile Moto3 Dünya Şampiyonası'na katılacağı için mutlu olduğunu belirten Deniz, "Her zaman tam zamanlı olarak Moto3'te olmak istemişimdir. Gelecek sene her yarışta gelişmek istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Red Bull KTM Tech3 Takım Müdürü Herve Poncharal ise "Sonunda Moto3 ekibimizin dizilişinin tamamını açıklayabiliriz. Deniz Öncü'nün, Ayumu Sasaki ile takım arkadaşı olacağını söylemekten gurur duyuyoruz. Bu iki sürücü çok genç, çok yüksek bir potansiyele sahip." şeklinde görüşlerini paylaştı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:28 Kaynak: AA
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