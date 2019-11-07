Son Dakika Haberleri: Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonu İspanya'da kapatacak
Son Dakika Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonu İspanya'da kapatacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonu İspanya'da kapatacak

7 saat önce

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Red Bull KTM Ajo Takımı sporcusu Deniz, 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'ne çıkacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü sezonu İspanya'da kapatacak, System.String[]

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Red Bull KTM Ajo Takımı sporcusu Deniz, 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'ne çıkacak.


Şampiyonanın sıralama turu mücadelesi 9 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek. Sezonun son ayak ilk yarışı 10 Kasım Pazar günü TSİ 12.00'de, ikinci yarışı ise TSİ 15.00'te 18 tur üzerinde yapılacak.


Milli sporcu Deniz Öncü genel klasmanda 11. sırada yer alıyor.

Red Bull, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:15 
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