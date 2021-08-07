Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ilk yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağında Çekya'daki ilk yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı ayağında Çekya'daki ilk yarışta birinci oldu. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'nın 4,2 kilometrelik Most Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti. Yarışa ikinci cepten başlayan ay-yıldızlı sporcu, rakipleri karşısında başarılı bir performans sergileyerek, 22 turluk yarışın son turunda İngiliz Scott Redding ile çekişti. Toprak Razgatlıoğlu, son virajda rakibini geçerek Çekya'daki ilk yarışta birincilik başarısı elde etti. Organizasyonda pilotlar klasmanında lider durumda bulunan İngiliz Jonathan Rea'nın yarış dışı kalmasıyla milli motosikletçi Toprak, genel klasmandaki puan farkını 12'ye indirdi. Çekya ayağının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.15'te başlayacak. Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında 243 puanla Jonathan Rea lider, 231 puanla milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci, 182 puanla da Scott Redding üçüncü sırada yer alıyor.

Son Dakika

Galatasaray, genç savunmacı Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı

Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı

Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor

Tüm sürücüler aşağıya inip ne olacağını bekledi! Otomobil, herkesin gözü önüne kül oldu

Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi

Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti

Sarı-Lacivertli kulüpte kadro dışı bırakılan Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor

Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu