Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Hollanda'da üçüncü oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda etabındaki ilk yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda etabındaki ilk yarışı üçüncü sırada tamamladı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun beşinci etabının ilk yarışı, Hollanda'nın 4,5 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde yapıldı. Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden ve yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak, olumsuz pist koşulları nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulan mücadelede üçüncü oldu. Büyük Britanyalı pilotlardan Jonathan Rea birinciliği, Scott Redding ikinciliği elde etti. Şampiyonada beşinci ayağın ikinci yarışı yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

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