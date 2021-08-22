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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta birinci oldu - Son Dakika

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta birinci oldu

22.08.2021 16:07
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta birinci oldu, System.String[]

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağında İspanya'daki ikinci yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağında İspanya'daki ikinci yarışta birinci oldu.

İspanya'daki 3,93 kilometre uzunluğa sahip Navarra Pisti'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçen milli sporcu, bu yıl altıncı galibiyetine uzandı.

Kariyerinde 41. kez podyuma çıkmayı başaran 25 yaşındaki Toprak, puanını 311'e yükseltti. Büyük Britanyalı Jonathan Rea ile puanını eşitleyen milli sporcu, pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti.

Klasmanda Büyük Britanyalı Scott Redding 273 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası, Milli Sporcu, İspanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci yarışta birinci oldu - Son Dakika Spor


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