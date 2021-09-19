Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da ikinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayak ikinci gün yarışında ikinci sırayı aldı ve genel klasmanda tekrar liderliğe yükseldi.

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun 9. ayağındami ikinci yarışta mücadele etti.

Yarış başladıktan sonra bir tur koşulmasının ardından BMW pilotu Tom Sykes'in ciddi bir kaza yapmasıyla yarış durduruldu. Sykes'in ambulansla pistten alınarak hastaneye götürülmesinin ardından yarış geriye kalan 19 tur üzerinden yeniden başlatıldı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla yarışanToprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçmeyi başardı.

Yarışı, Ducati pilotlarındah Michael Ruben Rinaldi birinci, Scott Redding ise üçüncü sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada birincilik için lastik tercihinden dolayı çok zorlandığını ifade ederek "İkincilik için savaştım. Çünkü Rinaldi çok hızlıydı ve çok şanslıyım. Bugün çok mutluyum. Her yarışta gelişim kaydediyoruz. Takımıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada genel klasmanda 399 puana ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, tekrar liderliğe yükselirken, 398 puanla Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, 339 puanla Ducati pilotu Scott Redding ise üçüncü sırada bulunuyor.