Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki resmi testte en iyi zamanı yaptı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da yapılan Misano Dünya Superbike Testi'nde birinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha takımıyla bugün İtalya'da Misano Marco Simoncelli Pisti'nde teste çıktı.

Milli sporcu, Misano Dünya Superbike Testi'nde ilk günü 1.34.265'lik derecesiyle birinci sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu ayrıca, dünya şampiyonu İngiliz Jonathan Rea'nın 2015 yılında aynı pistteki tur rekorunu da geride bıraktı.

Milli motosikletçi, testin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dört ay aradan sonra işimin başına döndüm, motoru sürmeyi özlemişim ve takımımla beraber sezona daha iyi bir motor hazırlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Can Öncü de yeni takımı Puccetti Kawasaki ile aynı testte yer aldı.