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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek (1) - Son Dakika

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek (1)

18.06.2021 12:01

FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda geçen hafta İtalya'da birinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu sene çıktığı her yarışı kazanarak dünya şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

FIM Dünya Superbike Şampiyonası'nda geçen hafta İtalya'da birinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu sene çıktığı her yarışı kazanarak dünya şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

İtalya'nın Misano Dünya Pisti "Marco Simoncelli"de birincilik kupasını kazanarak İstiklal Marşı'nı dinleten Toprak Razgatlıoğlu, çalışmalarını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Motosiklet tutkusuyla tanınan "Tek teker Arif" lakaplı babasının teşvikleriyle 5 yaşlarında motosiklet sürmeye başladığını belirten Toprak, "Akrobasi branşında başlamıştım. Daha sonra babam beni yarışlara sokmaya başladı, yarışlara motokros ile başladım. Babam sonradan pist yarışlarında yarıştırmaya karar verdi." dedi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile tanışmaları ve katkılarına dikkati çeken Toprak Razgatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Neredeyse her gün beraberiz artık 'abi-kardeş' gibi bir ilişkimiz oldu. 2014'te MotoGP'nin en alt kategorisinde yarışıyordum. O sınıftaki çocuklara göre boyum çok uzundu, kilom da fazlaydı, başarı gelmiyordu. Sonrasında Kenan abi elimizden tuttu. 2014'te beni Avrupa Şampiyonası'nın son yarışına Fransa'ya götürdü. İlk çıktığım yarışta birinci oldum, oranın en iyi takımıyla benim için anlaşma sağladı ve artık Kenan abiyle beraber yarışlara gitmeye başladık. Alanya'da yaşıyordum ama aslen Sakaryalıyım, ailemin bir kısmı orada bir kısmı burada. Antrenman yapacak yerimiz yoktu. Sakarya'da Kenan abinin pistinde neredeyse her gün beraber antrenman yapıyoruz. Diğer motosikletçi arkadaşlarımız, Deniz ve Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak ile beraber çalışıyoruz. 5 kez dünya şampiyonu olmuş biriyle (Kenan Sofuoğlu) antrenman yapma şansı çok güzel. Yurt dışından arkadaşlarımla da konuşuyorum onlar bile Türkiye'de bizimle böyle antrenman yapmak istiyor."

Yarışları nasıl kazanacaklarına yönelik bütün analizleri birlikte yaptıklarını dile getiren Toprak, "Bizim için çok güzel bir gurur dünya şampiyonu ile antrenman yapmak. Hepimiz farklı kategorilerde 4-5 kişiyiz. İspanyollar ve İtalyanlar gibi değiliz, onlar her yarışta 5-10 kişi yarışıyor. Ülkemiz için hepimiz ayrı başarılar sergiliyoruz. İnanıyorum ki ileride daha güzel şampiyonluklar, dünya şampiyonlukları getireceğiz." şeklinde konuştu.

"2019'da Fransa yarışı birinciliği kariyerimin en iyi yarışı oldu"

Dünya turnuvalarında ilk şampiyonluğunda yaşadığı heyecanla ilgili de milli sporcu, "Gerçek yarışım Superbike Dünya Şampiyonası diyebilirim, daha öncesinde 2015'te Avrupa Şampiyonu oldum ama benim için daha özel olan 2019'da Superbike Dünya Şampiyonası'ndaki ilk birinciliğim. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum, 5 yarış üst üste kazandım ama dünya şampiyonası farklı, orada her ülkenin en iyileri var. 2019'da Fransa yarışı birinciliği kariyerimin en iyi yarışı oldu." ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu, "Avrupa şampiyonasında çok birincilikler yaşadık. Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2019'da ilk birinciliği kazandım, o günden bugüne 8 birincilik yaşadım, birçok ikincilik ve üçüncülük başarısı elde ettim. Önemli olan dünya şampiyonluğu o yüzden daha çok buraya odaklanıyorum." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde nasıl çalıştıklarına yönelik ise Toprak, "2020 çok farklıydı. Yeni bir takımla anlaşma imzalamıştık öncesinde Kawasaki sürüyordum. Yamaha motosikletine, farklı bir takıma geçtim. O motorla ilk yarışımda geçen yıl Avustralya'da birinci oldum. Kovid-19 daha yeni başlıyordu. Geçen sene pandemi koşullarında iniş-çıkışlar oldu ama 2020'nin son yarışında da tekrardan bir birincilik aldık. Sezon sonu Barselona'da Kovid-19 atlattım, test olmasaydım belki korona olduğumu bilmeyecektim. Farklı bir ülkede 15 gün karantinada kalmak gerçekten çok sıkıcıydı." değerlendirmesinde bulundu.

"Tek bir hedefimiz var, dünya şampiyonu olmak"

Geçen hafta İtalya'da kazandığı birincilikle ilgili de Toprak Razgatlıoğlu, şöyle konuştu:

"2015'te Kenan abiyle başladığımızda kendisi bu yolu çizmişti. O bana 'benim yarıştığım yerde değil üst kategoride seni dünya şampiyonu yapmak istiyorum' dedi. 2015'te ben 600 cc Avrupa şampiyonu olmuştum, Avrupa şampiyonası 1000 cc kategorisine beni götürdü ve orada iki sezon yarıştırdı. Sırf şu anki olduğum konuma getirtmek için. Yani 2016'tan beri bu serüvenin içerisindeyiz, Kenan abinin çizdiği yolda devam ediyoruz, tek bir hedefimiz var dünya şampiyonu olmak. 13 ülkeye gidiyoruz, 13 ülkede hafta sonu 3'er yarış yapıyoruz. Bir senelik yarışlardan sonra hepsinden puan toplayarak dünya şampiyonluğu unvanı hedefliyoruz. Söylemesi kolay, yapması zor. Tabii ki de birinci olduktan sonra bütün yorgunluğu unutuyorsunuz, çünkü o ay-yıldızlı bayrağın dalgalanması orada gerçekten çok büyük mutluluk."

Milli sporcu Toprak, İtalya'daki ilk yarışta motorda bazı eksikliklerin olduğunu fark ettiklerini belirterek, "21 turluk uzun ikinci yarışta rakibimi geçebileceğime inandım. 13 tur kala rakibimi geçtim. Birinci olacağıma inanıyordum, inandığınız zaman yapamayacağınız şey yok." ifadelerini kullandı.

"Biz de İtalyanları motosikletle yenmiş olduk"

Toprak, "Geçen hafta A Milli Futbol Takımımız, İtalya'ya yenildikten sonra, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İtalyan sürücü Michael Ruben Rinaldi'yi geçip birinci olmamız orada gerçekten çok büyük ses getirdi. Biz de İtalyanları motosikletle yenmiş olduk. Buradan Kenan ağabeye tekrar çok teşekkür ediyorum, onun sayesinde ülkemizi çok güzel yerlerde temsil ediyoruz. Kenan abinin verdiği emek dünya şampiyonluğuna değer, inşallah ulaşırız." yorumunda bulundu.

MotoGP ile ilgili bir soru üzerine Toprak, "MotoGP'den teklif gelir ya da gelmez hayalim Superbike şampiyonluğu. Bu başarıdan sonra teklif gelirse düşünülebilir. Yani başarılı olursanız takımlar sizi alır. Bizim tek bir şansımız var o da başarılı olmak, başarılı olmadan diğer yerlerde yarışamayız." şeklinde konuştu.

Bir sonraki yarışının İngiltere'de, sonrasında Hollanda'da olduğunu hatırlatan milli sporcu, "Sezon ekim sonunda bitiyor ve her hafta neredeyse yarışımız olacak. Ben gerçekten bütün pistleri seviyorum ama favori derseniz, İngiltere pisti favorim." açıklamasını yaptı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek (1)
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek (1)
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek (1)
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek (1)
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek (1)

Dünya Superbike Şampiyonası, Şampiyon, İtalya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek (1) - Son Dakika


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