Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Superbike Şampiyonası'nın testleri için İspanya'da bulunan milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Testin 2. gününden çekilen sporcumuzun takip ve izolasyon sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlandı" ifadeleri kullanıldı.