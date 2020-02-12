Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, tarih yazmak için gaza basacak - Son Dakika

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası'nda birinci olarak ülkesine gurur yaşatmak istiyor.

Şampiyona hazırlıklarını AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdüren Toprak, 28 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak ilk yarış öncesi çalışmalarına hız verdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde go-kart üzerinde kondisyon ve konsantrasyon antrenmanlarına ağırlık veren milli sporcu, yeni takımı PATA Yamaha ile dünya şampiyonluğu hedefliyor.

Toprak, sezonu birinci bitirmesi halinde "En Genç Dünya Superbike Şampiyonu" unvanını elde edecek.

"Elimizden geleni yapıp en iyisi için mücadele vereceğiz"

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 sezonun ardından Yamaha fabrika takımıyla yarışacağını, yeni motosikletle yapılan testlerin çok iyi geçtiğini söyledi.

Sezonun başlamasına az zaman kaldığını aktaran Toprak, "Sezon epey uzun çünkü 13 pist gezeceğiz. Hedefimiz tekrardan dünya şampiyonu olmak. 2019'da en büyük hedefim, Dünya Şampiyonası'nda ilk birinciliği almaktı, Fransa yarışımızda iki birincilik aldım, kariyerimin en güzel geçen yarışıydı. 2020'de de ilk yarışımızda podyumla başlayıp bütün yarışları podyumda bitirmek istiyoruz. Kolay bir şampiyona değil, elimizden geleni yapıp hem Türkiye'mize şampiyonluk getirmeye çalışacağız hem de bol bol kupa almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarını Kenan Sofuoğlu ile yaptığını aktaran milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen go-kart, bazen motosiklet sürüyoruz. Epey yorucu bir antrenman oluyor bizim için. Tabii benim şanslı olduğum taraf, Kenan Sofuoğlu gibi dünya şampiyonuyla antrenman yapmak. Sezonun başlamasına çok az zaman kaldı, o yüzden sıkı çalışıyoruz. Şampiyonanın güzel başlaması için elimizden geleni yapıyoruz. 2019'da ilk yarışı podyumda bitiremedik, beşinci bitirdik. Ondan sonraki yarışlar çok iyi geçmedi bizim için ama İtalya yarışında podyumla başladım ve ondan sonraki bütün yarışları da podyumda bitirdim. Şimdi daha güçlüyüm. Her antrenmanda veya sıralamada hep önde geliyorum. 2020'de ilk yarışa güzel başladık mı sonuna kadar daha iyi gideceğine inanıyorum. Elimizden geleni yapıp en iyisi için mücadele vereceğiz."

Üzerinde büyük baskı hissettiğini çünkü ilk defa fabrika takımında yarışacağını ifade eden Toprak, "İlk senemde büyük şeyler yapmak istiyorum. Yamaha en son 2009'da dünya şampiyonu olmuştu, biz de 2020'de dünya şampiyonu yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

"Toprak 2020'de Dünya Şampiyonası'nın en büyük adaylarından biri"

Kenan Sofuoğlu da 6 yıldır Toprak'ı en iyi seviyede yarışlara hazırladığını belirterek, 2020'yi Toprak'ın, emeklerin karşılığını verme yılı olarak gördüğünü dile getirdi.

Toprak'ın 2020'de Dünya Şampiyonası'nın en büyük adaylarından biri olduğuna inandığını ifade eden Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sadece benim düşüncem değil, yapılan kış testlerinde en iyi dereceleri elde ederek birinci oldu. Çok güçlü bir takımla anlaşma imzaladık. İnşallah bu takımla 2020 Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaşabileceğine inanıyorum. Bunu başarırsa tarihin 'En Genç Dünya Superbike Şampiyonu' olacak. O kategorideki en başarılı Türk ve ilk dünya şampiyonu olacaktır. İnşallah Toprak tarih yazacak ve bu sezon dünya şampiyonluğuyla bayrağı ne kadar iyi devraldığını hepimize gösterecek."

Toprak'la go-kart antrenmanlarına başladığını, kondisyon ve konsantrasyon açısından farklı bir antrenman yöntemini denediklerini belirten Sofuoğlu, "Bazen motosikletten ayrı kalmak, motosikleti özlemek yarışlarda çok daha performanslı ve başarılı olmamızı sağlıyordu. O yüzden biraz motordan ayırdım onu. Go-kart üzerinde kondisyon ve konsantrasyon antrenmanları yapıyoruz. Çok da iyi oluyor. Güneşi gördüğümüz anda geliyoruz, burada beraber çalışıyoruz. Benim için de iyi oluyor. Ankara'daki meclis çalışmalarının dışında buraya gelip rahatlamak ve içimdeki adrenalin tutkusunu tekrar yaşamak açısından iyi oluyor. İyi bir rakibin olduğu zaman da iyi oluyor. Şu anda seviyelerimiz yakın Toprak'la. O yüzden benim açımdan çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, kariyerini tamamlayan yarışçıların sezonda bir kere "misafir" olarak yarıştığını aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan izin alabildiği takdirde bu sezon Dünya Şampiyonası'na misafir olarak katılmak istediğini sözlerine ekledi.