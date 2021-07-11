Üye Girişi
Milli motosikletçiler başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatıyor - Son Dakika

Milli motosikletçiler başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatıyor

11.07.2021 11:02
Milli motosikletçiler başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatıyor, System.String[]

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, şampiyonalardaki başarılı performanslarını şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, şampiyonalardaki başarılı performanslarını şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

Şampiyonalara Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde birlikte hazırlanan Toprak ve Bahattin, bu sezon şampiyonalarda elde ettikleri başarılı performanslarla dikkati çekiyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonanın İngiltere etabındaki iki yarışta da birinciliği elde ederek liderliğe yerleşti.

Biblion Yamaha takımı adına Supersport 300 sınıfında yarışan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da İtalya'daki Imola Pisti'nde düzenlenen mücadeleyi, Matteo Vannucci ve Emanuele Vocino'nun önünde ilk sırada tamamladı ve pilotlar klasmanındaki puanını 70'e yükselterek, Vannucci (116) ve Vocino'nun (71) arkasında 3. sırada yer aldı.

Kenan Sofuoğlu: "Sporcularımız verilen emekleri fazlasıyla karşılıyor"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların 2021 sezonuna iyi başladığını, sporda en büyük organizasyonlardan biri olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak'ın, son 6 yılın şampiyonunu son üç yarışta üst üste mağlup ederek liderliğe yükseldiğini söyledi.

Toprak'ın aynı istikrarı devam ettirdiğini ve büyük talihsizlik yaşamadığı sürece şampiyonluk şansının çok yüksek olduğunu ifade eden Sofuoğlu, "Motor sporlarındaki şampiyonluğu futbol gibi düşünün. Tüm sezon boyunca çok maç kazanabilirsiniz ama şampiyon olmak için çok istikrarlı olmak gerekiyor. Sezonun ortasında lider durumdayız. Başarılı çizelgesi var ve şampiyonadaki tüm takımlardan teklif aldı. Yamaha ile 2 yıllık sözleşmesini geçen hafta imzaladık." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, Bahattin'in de motor sporlarında dünyanın en iyi ligi İtalya'da yarış kazandığını belirterek, İtalyanların ondan övgüyle bahsetmesinin kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Aynı haftada İngiltere ve İtalya'da alınan sonuçlarla gururlandıklarına işaret eden Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Toprak ve Bahattin'le değil, Can, Deniz ve Rodi'yle beraber tüm sporcularımızla çalışıyoruz ve onların başarılarını takip ediyoruz. Dünyanın her bir kategorisinde sporcularımız var ve her biri bu sezon başarılı sonuçlar alıyor. İnşallah sezonu dünya şampiyonluklarıyla kapatırız. Sporcularımız verilen emekleri fazlasıyla karşılıyor. Motor sporları, birçok spor dalına göre popülasyonu en yüksek dallardan biridir ve zorluk olarak dünyanın en zor kategorilerden biri. Bence ülkemizde, yapılan işin karşılığı görülmüyor. İngiltere ve İtalya'da yarışlar kazanıyoruz ama bu basında çok yer almıyor. Bu çocuklar dünyanın her yerinde bu kadar konuşulurken, ülkelerinde konuşulmaması beni üzüyor. İnşallah onlar başarı ve şampiyonalarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler. Türkiye'de olmasa da dünya arenasında ismimizden bahsettirecekler inşallah."

Toprak Razgatlıoğlu: "Hepimizin hayali dünya şampiyonluğu"

Toprak Razgatlıoğlu da liderlik için büyük savaş verdiklerini, şampiyonluğa bu yıl çok yakın olduklarını söyledi.

"Lider durumdayım fakat önemli olan sezonu şampiyon olarak bitirebilmek." diyen Toprak, "Önümüzde 6-7 yarış var. Her çıktığımız yarışta elimizden geleni yapıp en iyi puanları toplamaya çalışıyoruz. Bahattin, diğer arkadaşlarımız ve Kenan ağabeyle beraber çalışıyoruz. Bize kendi pistini açtı. Dünya şampiyonuyla beraber antrenman yapmak kolay değil. Yurt dışından 'Biz de sizinle çalışalım.' diye mesajlar alıyoruz. Kenan ağabey bayrağı bizlere devretti. Bizler de en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyoruz. Hepimizin hayali dünya şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

Bahattin Sofuoğlu: "Kenan ve Toprak ağabey, kariyerimin başından beri yanımda"

Bahattin Sofuoğlu ise İtalya'daki ilk yarışta son virajda yaşadığı kaza sonucu kazanabileceği yarışı verdiğini fakat ikinci yarışta birinci olduğunu hatırlattı.

Sezon boyunca yaşadığı bazı kazalar nedeniyle genel klasmanda gerilere düştüğünü, sonrasında toparlanarak üçüncü sıraya yükseldiğini aktaran Bahattin, "Önümüzde toplam 6 yarış var. İstikrarlı şekilde yarışlarımı en iyi dereceyle bitirmek istiyorum. Kenan ve Toprak ağabey, kariyerimin başından beri yanımda. Beraber çalışıyoruz, yurt dışında hiçbir sporcunun böyle bir şansı yok. Bizi hayranlıkla izliyorlar. Hep beraber antrenman yapıyoruz. Bu, çok büyük avantaj." şeklinde konuştu.

Milli motosikletçiler başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatıyor
Milli motosikletçiler başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatıyor
Milli motosikletçiler başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatıyor
Milli motosikletçiler başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatıyor
Milli motosikletçiler başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatıyor

England, Türkiye, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi 16:27 Fenerbahçe, Boupendza transferinde sona geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor 15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak 15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı 14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı 14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı 14:08 Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti 13:22 Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:11 Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahçeli'den yıl dönümü hediyesi geldi! Anlamlı hediye dikkat çekti
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için Tartışmanın dozu yükseliyor! Kendisi için "çürümüş zihniyetli" diyen Bakan Varank'a Naci Görür'den yanıt: Objektif olan her insan görür         
16:30
Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti         
16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak         
15:56
Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış         
15:06
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti         
14:14
Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor         
13:34
Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı         
11:32
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 16:35:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli motosikletçiler başarılarıyla Türkiye'ye gurur yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement