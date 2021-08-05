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Milli motosikletçiler Çekya ve Avusturya'da mücadele edecek - Son Dakika

Milli motosikletçiler Çekya ve Avusturya'da mücadele edecek

05.08.2021 14:12
Milli motosikletçiler Çekya ve Avusturya'da mücadele edecek, System.String[]

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Kadir Erbay ve Galip Satıcı, hafta sonu Çekya ve Avusturya'da piste çıkacak.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Kadir Erbay ve Galip Satıcı, hafta sonu Çekya ve Avusturya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun altıncı ayak yarışları hafta sonu Çekya'nın 4,2 kilometrelik Most Pisti'nde yapılacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu kendi sınıflarındaki dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında yer alan ay-yıldızlı sporcu Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha takımıyla Çekya'da şampiyonluk parolasıyla piste çıkacak.

Şampiyonada yarın serbest antrenmanlar, 7 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce superpole yarışı/ turları, TSİ 15.00'te de ilk yarış yapılacak.

8 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole, TSİ 16.15'te de ikinci yarış start alacak. Milli sporcu 206 puanla şampiyona genel klasmanında ikinci sırada yer alıyor.

Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu çıkış peşinde

Dünya Supersport Şampiyonası'nda milli sporcu Can Öncü, son yarışlardaki iyi performansını Çekya'da da devam ettirmeye çalışacak. Can, Most Pisti'nde yapılacak sezonun beşinci ayağında Kawasaki Puccetti takımı adına yarın serbest antrenmanlara katılacak.

7 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya çıkacak olan Can Öncü, aynı gün TSİ 16.15'te ilk, 8 Ağustos pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu şampiyonada Biblion Yamaha Motoxracing takımı adına Türkiye'yi temsil edecek.

Milli motosikletçi, yarın serbest antrenmanlara çıkacak, 7 Ağustos Cumartesi sabahı da sıralamaya katılacak. Sofuoğlu, aynı gün TSİ 13.45'te ilk yarışta start alacak. Şampiyonada 8 Ağustos Pazar günü TSİ 14.45'te ikinci yarışlar yapılacak.

Kadir Erbay ile Galip Satıcı Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Genç sporcuların mücadele ettiği Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda milli sporcular Kadir Erbay ve Galip Satıcı boy gösterecek.

Çekya Pisti'nde yarın serbest antrenman ve sıralama ile geçecek organizasyonda, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 12.45'te birinci, TSİ 17.15'te de ikinci yarışlar start alacak.

Deniz Öncü Avusturya'da yarışacak

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Deniz Öncü de bu hafta sonu Avusturya'da mücadele edecek. Barcelona yarışında Moto3 sınıfında ilk kez ödül kürsüsüne çıkan milli sporcu milli sporcunun yarıştığı FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nın onuncu ayağı hafta sonu Avusturya'da yapılacak.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayak yarışları Spielberg şehrindeki 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Red Bull Ring pistinde düzenlenecek.

Milli sporcu Deniz Öncü, 6 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara, 7 Ağustos Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. Sezonun onuncu etabı 8 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00'da start alacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler Çekya ve Avusturya'da mücadele edecek - Son Dakika Spor


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