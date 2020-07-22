Milli motosikletçiler İspanya'da iki farklı yarışta Türkiye'yi temsil edecek

Milli motosikletçiler Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, İspanya'da iki farklı şampiyonada piste çıkacak.

Milli motosikletçiler Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak, İspanya'da iki farklı şampiyonada piste çıkacak. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı, 24-26 Temmuz tarihlerinde Jerez-Angel Nieto pistinde yapılacak. Moto3 sınıfında milli sporcu Deniz Öncü derece için yarışacak. Şampiyonanın üçüncü ayak yarışları, 24 Temmuz Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak, 25 Temmuz Cumartesi günü sıralamalarla geçilecek, 26 Temmuz Pazar günü ise Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu Deniz Öncü, TSİ 12.00'de sezonun 22 turluk üçüncü mücadelesi için start alacak. Endülüs Grand Prix'si yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenecek. Asrın Rodi Pak, ESBK'de piste çıkıyor Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, İspanya Superbike Şampiyonası'nın (ESBK) açılış ayağına katılacak. İspanya'nın Navarra pistinde düzenlenecek ESBK, çift yarışla start alacak. Yamaha Stratos takımıyla şampiyonada boy gösterecek milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, 23-24 Temmuz tarihlerinde serbest antrenmanlara çıkacak. Şampiyonada 25 Temmuz Cumartesi günü öğleden önce sıralama, TSİ 16.45'te de sezonun ilk yarışı yapılacak. 26 Temmuz Pazar günü ise ikinci ayak yarışları TSİ 15.00'te başlayacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti

Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi

Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma

'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı

Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak

Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli

Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak

Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş

Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu

Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor

Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti

New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti

Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti

Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu