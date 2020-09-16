Milli motosikletçiler İspanya ve San Marino'da piste çıkıyor - Son Dakika

Milli motosikletçiler İspanya ve San Marino'da piste çıkıyor

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Deniz Öncü, İspanya ve San Marino'da yapılacak dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Milli motosikletçiler İspanya ve San Marino'da piste çıkıyor, System.String[]

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Deniz Öncü, İspanya ve San Marino'da yapılacak dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike, Supersport ve Supersport300 şampiyonaları 18-20 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Barselona şehrinde yapılacak.

TMF Milli Takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası'nda zirve mücadelesi veren milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Katalunya-Barselona Pisti'nde ödül kürsüsüne çıkmak için mücadele edecek.

PATA Yamaha takımıyla yarışan milli motosikletçi Toprak, 18 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara, 19 Eylül Cumartesi günü sıralamaya aynı gün TSİ 15.00'de ilk yarışa çıkacak. 20 Eylül Pazar günü ise TSİ 12.00'da SuperPole yarışına katılacak olan milli sporcu, TSİ 16.00'da da hafta sonunun ikinci yarışında start alacak.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de İspanya'da piste çıkıyor

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda adından sıkça söz ettiren Bahattin Sofuoğlu ise Barselona'da çıkışını devam ettirmeye çalışacak.

Katalunya-Barselona Pisti'nde düzenlenecek şampiyonanın beşinci ayağında genç sporcu 18 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara çıkacak.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye'yi temsil eden Sofuoğlu 19 Eylül Cumartesi günü öğlen sıralamaya, aynı gün TSİ 17.30'da da ilk yarışta ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için ter dökecek. Turnuvada 20 Eylül Pazar günü ise TSİ 14.40'ta ikinci yarış başlayacak.

Milli motosikletçi Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nın altıncı ayak yarışlarına Katalunya-Barselona Pisti'nde çıkacak.

Turkish KNN Team ile Türkiye'yi temsil eden 17 yaşındaki milli sporcu, 18 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak. Can Öncü, 17 Eylül Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 20 Eylül Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta dereceye girmeye çalışacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, San Marino'da piste çıkıyor

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın sekizinci ayağı 18-20 Eylül tarihlerinde San Marino'nun Misano World Circuit Marco Simoncelli pistinde ikinci kez düzenlenecek.

Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü, üst sıralarda yer almak için gaza basacak. ?

Şampiyonanın 8. ayağı 18 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak ve 19 Eylül Cumartesi günü sıralamalarla geçilecek. 17 yaşındaki genç milli sporcu, 20 Eylül Pazar günü ise TSİ 12.00'da başlayacak yarışta podyuma çıkma mücadelesi verecek.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler İspanya ve San Marino'da piste çıkıyor - Son Dakika Spor

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