Milli motosikletçiler Portekiz ve İspanya'da piste çıkacak - Son Dakika

Milli motosikletçiler Portekiz ve İspanya'da piste çıkacak

15.10.2020 10:55
Milli motosikletçiler Portekiz ve İspanya'da piste çıkacak, System.String[]

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Deniz Öncü, Portekiz ile İspanya'da yapılacak dünya şampiyonalarında mücadele edecek.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Deniz Öncü, Portekiz ile İspanya'da yapılacak dünya şampiyonalarında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) açıklamasına göre, Dünya Superbike Şampiyonası, Dünya Supersport Şampiyonası ve Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın son ayak yarışları, 16-18 Ekim tarihlerinde Portekiz'in Estoril şehrinde yapılacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışan Toprak Razgatlıoğlu, 4 bin 182 metre uzunluğundaki Estoril Pisti'nde yapılacak yarışlarda kürsüye çıkmak için ter dökecek.

PATA Yamaha takımının yıldız ismi, 16 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara, 17 Ekim Cumartesi günü sıralamaya, aynı gün TSİ 16.00'da da ilk yarışa çıkacak.

SuperPole yarışına 18 Ekim Pazar günü TSİ 13.00'te katılacak olan milli sporcu, TSİ 16.00'da ise hafta sonunun ikinci yarışında start alacak.

Bahattin Sofuoğlu üçüncü sırayı korumaya çalışacak

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda adından söz ettiren Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de dünya üçüncülüğünü korumaya çalışacak.

Genç sporcu, Estoril Pisti'nde düzenlenecek şampiyonanın son ayağında 16 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlara dahil olacak.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye'yi temsil eden Sofuoğlu, 17 Ekim Cumartesi günü sıralamanın ardından TSİ 18.30'da ilk yarışta ter dökecek.

Milli sporcunun şampiyonadaki ikinci yarışı ise 18 Ekim Pazar günü TSİ 17.15'te başlayacak.

Can Öncü, final yarışlarında mücadele verecek

Milli sporcu Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın final yarışlarına Estoril Pisti'nde katılacak.

Turkish KNN Team ile Türkiye'yi temsil eden 17 yaşındaki sporcu, 16 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlarda yerini alacak. 17 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralamaya çıkacak genç sporcu, aynı gün TSİ 17.15'te ilk yarışta, 18 Ekim Pazar günü de TSİ 14.30'da ikinci yarışta mücadele verecek.

Deniz Öncü, mücadelesini İspanya'da sürdürecek

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın 11. ayağı 16-18 Ekim tarihlerinde 5,1 kilometre uzunluğa sahip İspanya'nın Aragon pistinde düzenlenecek.

Şampiyonada Red Bull KTM Tech 3 takımıyla mücadele eden Deniz Öncü, üst sıralarda yer almak için start çizgisine yerini alacak.

Organizasyonun 11. Ayağı, 16 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak ve 17 Ekim Cumartesi günü sıralamalarla geçilecek.

17 yaşındaki genç sporcu, 18 Ekim Pazar günü TSİ 12.00'de başlayacak yarışta start alacak.

Portekiz, İspanya, Milli, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler Portekiz ve İspanya'da piste çıkacak - Son Dakika Spor

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