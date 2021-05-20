Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonu İspanya'da yarışacak - Son Dakika

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonu İspanya'da yarışacak

20.05.2021 12:18
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonu İspanya'da yarışacak, System.String[]

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) şampiyona serisinde kendi sınıflarında bu hafta sonu İspanya'da piste çıkacak.

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) şampiyona serisinde kendi sınıflarında bu hafta sonu İspanya'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde milyonlarca motor sporları hayranının yakından takip ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonu, 21-23 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Alcaniz şehrinde 5,344 kilometrelik MotorLand Aragon Pisti'nde açılacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde çalışan milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu kendi sınıflarındaki dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri arasında yer alan ay-yıldızlı sporcu Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha takımıyla İspanya'da şampiyonluk parolasıyla piste çıkacak.

Şampiyonada yarın serbest antrenmanlar, 22 Mayıs Cumartesi günü öğleden önce sıralama (Superpole) turları, TSİ 15.00'de de hafta sonunun ilk yarışı yapılacak. 23 Mayıs Pazar günü ise TSİ 12.00'de sıralama yarışı, TSİ 15.00'de ise ikinci yarış start alacak.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu yarış öncesi yaptığı açıklamada, "MotorLand Aragon pisti benim için hiç kolay olmadı. Geçen yıl takvimdeki diğer yarışlara kıyasla iyi sonuçlar alamadım. Ancak, bu yıl daha güçlü bir konumda olduğumu düşünüyorum. Çünkü fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum ve Aragon'daki en son testteki performansımız gerçekten iyi bir gelişme gösterdi. Bu yüzden hazır olduğumuzu düşünüyorum. Bu sezon ki hedefim, her zaman iyi bir pozisyon ve ödül kürsüsü için mücadele etmek. Ama bu yıl daha fazla galibiyet için savaşmak istiyorum. Aragon'da bunun mümkün olmasını umuyoruz. Ancak olmazsa en iyi sonuçları almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi kendimi gerçekten güçlü hissediyorum ve ilk yarışın başlaması için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de İspanya'da Türkiye'yi temsil edecek

Geçen seneyi dünya üçüncülüğüyle kapatan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Supersport 300 Şampiyonası da MotorLand Aragon Pisti'nde düzenlenecek.

Şampiyonada Biblion Yamaha Motoxracing takımıyla yarışan genç milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, yarın serbest antrenmanlara çıkacak, 22 Mayıs Cumartesi günü ise sabah sıralama turlarında ter dökecek, aynı gün TSİ 13.45'te ilk yarışta start alacak. Şampiyonada 23 Mayıs Pazar günü TSİ 16.15'te ikinci yarış yapılacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda ikinci sezonunu yaşayacak milli motosikletçi Can Öncü ise MotorLand Aragon Pisti'nde sezonun açılış ayağında, yarın serbest antrenmanlara katılacak.

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can, 22 Mayıs Cumartesi günü ise öğleden önce sıralamaya çıkacak, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta piste çıkacak. Can, 23 Mayıs Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Cumartesi, İspanya, Mayıs, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonu İspanya'da yarışacak - Son Dakika Spor


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