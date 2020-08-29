Milli motosikletçilerin dünya şampiyonalarındaki mücadelesi sürüyor

Milli motosikletçiler, Dünya Supersport ve Dünya Supersport 300 Şampiyonalarındaki mücadelesine devam ediyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Can Öncü, İspanya'nın MotorLand Aragon Pisti'ndeki sezonun dördüncü ayağının ilk yarışında 13'üncü oldu.

Yarışa 10. sıradan başlayan "Turkish KNN Team" pilotu, 9'uncu sıraya yükselmesine rağmen 4'üncü turda 13'üncü sıraya geriledi. Yarışın son iki turunda 11'inciliği zorlayan 17 yaşındaki Can Öncü mücadeleden 13'üncülükle ayrıldı.

Şampiyonada yarın TSİ 13.30'da ikinci yarış yapılacak.

Bahattin Sofuoğlu pist rekoru kırdı

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda mücadele veren Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da pist rekoru kırmasına rağmen düşerek yarışı tamamlayamadı.

MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan şampiyonanın üçüncü ayağında 35 sporcu start aldı. Yarışa 23. sıradan başlayan genç sporcu, 2.06.942 ile pist rekoru kırarak 6. sıraya kadar yükseldi. Çekişmeli geçen yarışta bitime üç tur kala düşen Sofuoğlu, yarıştan puan çıkaramadı.

Mücadelede, 11 sporcu düşerek yarışı tamamlayamadı.