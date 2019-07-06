Son Dakika Haberleri: Milli Mücadele 100. yıl dönümü etkinlikleri
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Milli Mücadele 100. yıl dönümü etkinlikleri

51 dakika önce

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları üçüncü haftasında sürüyor.

Milli Mücadele 100. yıl dönümü etkinlikleri, System.String[]
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yılı dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları üçüncü haftasında sürüyor.
Erzurum Valiliği öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda düzenlenen ve 12 takımın mücadele ettiği müsabakaların üçüncü haftasının ilk gününde, Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü ve Korkut Ata Atlı Spor Kulübü ile Kümbet Osmanlı Atlı Spor Kulübü ve Palandöken Atlı Spor Kulübü takımları karşılaştı.
Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ve 90 dakika süren müsabakalarda, Korkut Ata Atlı Spor Kulübü ve Kümbet Osmanlı Atlı Spor Kulübü rakipleri rakiplerini yendi.
Sporcuların ciritlerini "23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı" için savurduğu organizasyonu Cirit İl Temsilcisi Sinan Çoban ile çok sayıda kişi izledi.
Organizasyonun üçüncü haftası ikinci gününde de yarın Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü ile Dadaşkent Atlı Spor Kulübü, Haydarhan Atlı Spor Kulübü ile Es Dadaş Atlı Spor Kulübü, Yarımca Atlı Spor Kulübü ile Çayırtepe Atlı Spor Kulübü takımları karşı karşıya gelecek.
Yarın yapılacak karşılaşmaların ardından kupa töreniyle sone erecek organizasyonda, derece elde eden takım Erzurum'u iller arasında temsil edecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:35 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Atlı Spor Kulübü, Kültür Sanat
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