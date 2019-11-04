"Milli Mücadele'de Afyonkarahisar'ın Önemi"ni konferansla anlattılar

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nca "Milli Mücadele'nin 100. Yılı ve Milli Mücadele'de Afyonkarahisar'ın Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasında Afyonkarahisar'ın Milli Mücadelede önemli bir yeri olduğunun tartışılmaz bir konu olduğunu dile getiren Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan, milli mücadelenin hakkın, doğrunun hakim olması için, top yekün zulme, sömürüye ve baskıya karşı çıkışı olduğunu söyledi.

Konferansa konuşmacı olarak ise, Prof. Dr Ahmet Altıntaş, Prof. Dr. Kemal Yakut, Ahmet Urfalı katılım sağladı.

"Milli mücadele 400 yıllık projeleri bertaraf etme çabasıdır"

Altıntaş, konuşmasında 1500'lü yıllardan itibaren 1918 yılına kadar Osmanlıyı parçalamak için yüz büyük plan hazırlandığını belirtti.

"Bu plan ve projeler iki nedenden 19. yüzyıla kadar hayata geçirilemedi" diyen Altıntaş, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri Osmanlı İmparatorluğunun güçlü, kudretli oluşu ve bu tür saldırıları bertaraf etmesidir. İkinci neden ise, özellikle 19. yüzyılda Avrupalı büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla ortaya çıkacak olan bu boşluğu nasıl durdurabileceklerine dair kendi aralarında anlamamasıdır. Diğer bir deyişle, Osmanlı'nın topraklarını nasıl paylaşacakları konusunda kendi aralarında anlaşamamasıdır. Bu projeleri hayata geçirmek için 300-400 yıldır devam eden çalışmalar olduğu her zaman bilinmektedir. İşte 1918-1919 yılında başlayan milli kurtuluş hareketimiz 400 yıldır devam eden bu projeleri bertaraf etme mücadelesidir."

Konferans, diğer konuşmacıların sunumları ile sona erdi.