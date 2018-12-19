Son Dakika Haberleri: Milli Mücadele'de İlk Kurşunun Atılışının 100. Yıl Dönümü

Milli Mücadele'de İlk Kurşunun Atılışının 100. Yıl Dönümü

2 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Milli Mücadele'de İlk Kurşunun Atılışının 100. Yıl Dönümü, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele'de ilk kurşunun atılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Numune Evler Mahallesi'ndeki İlk Kurşun Anıtı'nda saygı duruşuyla başlayan törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askeri manga saygı atışı yaptı.

Erzin Kaymakamı Dörtyol Kaymakam Vekili Ahmet Demirci, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Piyade Albay Ragıp Taygar ile Kuvayımilliye üyelerinden oluşan bir grup anıta çelenk koydu.

Dörtyol Belediye Başkanı Toksoy, törende yaptığı konuşmadı, Milli Mücadele'nin ilk kurşunun Dörtyol'da atıldığını anımsattı.

100 yıl önce Türkmen şehri olan topraklarda atılan ilk kurşunun yurt sathına dalga dalga yayılarak Kurtuluş Savaşı'na vesile olduğunu belirten Yaşar Toksoy, "Karahasan Paşa, Mehmet Kara Çavuş ve Hasan Tahsin gibi nice ulu kahramanlarımız memleketin her bir yanında gövdelerini ve yüreklerini siper ederek bu kutlu kazanışa liderlik, başbuğluk yapmışlardır." dedi.

Törende, günün anısına düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Daha sonra ilk kurşunu atan Kara Mehmet ve arkadaşlarının Özerli Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Hatay, Dörtyol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Beyaz Saray Resmen Duyurdu: ABD Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor

Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 19:13:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Mücadele'de İlk Kurşunun Atılışının 100. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]