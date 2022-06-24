"Milli Mücadele'de Karadeniz" sempozyum ve çalıştayı Çorum'da başladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin iş birliğinde gerçekleştirilen "Milli Mücadele'nin Yerel Tarihleri Projesi"nin "Milli Mücadele'de Karadeniz" başlıklı üçüncü sempozyum ve çalıştayı Çorum'da başladı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, projeyle Milli Mücadele'nin Anadolu'daki yansımalarının birincil kaynaklardan okunabilmesini hedeflediklerini söyledi.

Bu sayede Türkiye'nin kuruluşunda ve bağımsızlığının temelindeki emeklerin daha net ve doğru anlaşılacağına işaret eden Şeker, "Milli Mücadele'ye bakış uzun yıllar tek yönden ve dar bir çerçeveden olmuştur. Bu proje ile çok boyutlu ve geniş perspektiften objektif tarih yazımına katkı sunacak bir adım atmış bulunuyoruz. Türkiye'nin ulusal bilimler akademisi olmasının sorumluluğu ile TÜBA, bu projede salt akademik bakışla sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bu proje, vatanımızın neler pahasına ve hangi mücadelelerin verilerek bizlere emanet edildiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Sempozyumda Milli Mücadele'nin yerel dinamiklerinin Karadeniz Bölgesi özelinde ele alınacağını anlatan Şeker, "Projemizin özgünlüğü işte burada ortaya çıkıyor. Bu proje, merkezi bakış açısından farklı olarak döneme ilişkin yerel kaynakları ve aktörleri inceliyor. Burada Karadeniz'in farklı bölgelerinin Milli Mücadele için önemini dinleyeceğiz. Başta Karadeniz'de halkın Milli Mücadele'ye inandırılmasında büyük katkıları olan Ali Şükrü Bey olmak üzere Milli Mücadele'nin başarıya ulaşarak bu cennet vatanın bizlere miras kalmasını sağlayan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de proje kapsamında bir eser ortaya konulacak olmasının ve konunun kaygı ve ciddiyetle ele alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünün yaklaştığı günlerde özel bir konuda iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Öztürk, "12 ciltlik eserin tarihte önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Bu ciddi boşluk, tabii ki yazılmamış eserlerin değil, görülmemiş, atlanmış ve belki de eksik kalmışların tamamlanması olarak kabul edilecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, mücadelesinin bir belgesi nitelinde olacak bu çalışmanın gelecek kuşaklar için de büyük bir kaynak teşkil edeceği, hatıraların kaybolup gitmeyeceğini bilmek çok güzel." dedi.

Sempozyumda açılış konuşmalarının ardından Sakarya Üniversitesinden Prof. Dr. Haluk Selvi, "Milli Mücadele tarih yazımı: Yöntem ve kaynak arayışları üzerine gözlemler", TÜBA Asli Üyesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen ise "Uzak ve yakın tarihimizde Karadeniz kentleri" başlıklı sunum yaptı.

Yarın sona erecek sempozyumda 24 üniversiteden 35 bilim insanı sunum yapacak.