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MİLLİ MÜCADELE DESTEKÇİSİ MELEK REŞİT HANIM'IN ADI SİVAS'TA BİR MEYDANA VERİLDİ - Son Dakika

MİLLİ MÜCADELE DESTEKÇİSİ MELEK REŞİT HANIM'IN ADI SİVAS'TA BİR MEYDANA VERİLDİ

12.12.2021 09:31

MİLLİ Mücadele döneminde Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin kurucusu olan Melek Reşit Hanım'ın adı Sivas'ta bir meydana verildi.

MİLLİ Mücadele döneminde Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin kurucusu olan Melek Reşit Hanım'ın adı Sivas'ta bir meydana verildi. Kadın sivil toplum kuruluşlarının üyeleri açılışa ilgi gösterdi.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin kurucusu olan, Milli Mücadele'ye destek veren dönemin Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşi Melek Reşit Hanım'ın adı, Sivas Belediyesi tarafından Hikmet Işık Caddesi'nde yapılan meydana verildi. Kentteki kadın dernekleri de etkinliğe ilgi gösterdi.

Meydanın açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milli Mücadele ruhunda kadının yerinin önemini vurguladı. Vali Salih Ayhan, konuşmasında, "Buradaki anıt, 100 yıl önceki Türk kadının da bir nişanesi oldu. Sivaslılar da vefasını burada göstermiş oldu. Sivas, meydandan öte bir değere sahip çıkıyor. Bu da bir şehri erdemli yapmanın yoludur. O imkansızlıklar içinde büyük bir mücadele gösterenleri yad ederek geleceğe ümitle bakabilmekti. Bu çalışmalarımız da bir bir meyvelerini veriyor. Melek Reşit Hanım, bu derneği kurarak, farklı şehirlerdeki şubelerle Türk kadınının Milli Mücadele'deki rolünü o zaman da göstermişti. Sivaslı kadınlarımızı tebrik ederim. Bir şehirde vefa ve birliktelik olduğu zaman o şehir huzurlu, bereketli olur. Bu meydandan daha önemlisi buraya Melek Reşit Hanım'ın isminin verilmesidir. Her gelen, Sivas'ın geçmişindeki gücü, fedakarlığı ve kurtuluştaki rolünü daha iyi anımsamış olacak" dedi.

'YENİ NESİLLERE AKTARMAK ADINA GÜZEL BİR MEYDAN'

Meydana verilen isimle 100 yıl önceki ruhun yeni nesillere aktarılacağını belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Sivas, Milli Mücadele'nin önemli mihenk taşlarından biridir. Sadece Sivas Kongresi'nin toplanarak Milli Mücadele'yi ve Kurtuluş Savaşı'nı ulusal bazda ele almasında değil, kadınıyla erkeğiyle Milli Mücadele'ye destek olması noktasında da önemli adımlar atıldı. Dönemin Valisi Reşit Bey'in hanımı Melek Hanım da Milli Mücadele'ye destek olmak adına genel merkezi Sivas'ta olan 16 kişilik bir dernek kurarak Kuva-yi Milliye ruhunu tüm ülke gündemine yaymak adına böyle güzel bir girişimde bulundu. 100 yıl sonra onların yaptığı fedakarlıkları yeni nesillere aktarmak adına bu güzel meydana Melek Reşit Hanım'ın ismini verdik" diye konuştu.

MELEK REŞİT HANIM KİMDİR?

1807-1958 yılları arasında yaşayan Melek Reşit Hanım, dönemin Sivas Valisi Reşit Paşa'nın eşidir. Melek Reşit Hanım, Milli Mücadele döneminde Sivaslı kadınlar tarafından resmi olarak ilk kez kurulan 'Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin başkanlığını üstlendi. Kadınların illerde örgütlenmelerini sağlayan Melek Reşit Hanım, Kuva-yi Milliye güçlerine destek verdi.

MİLLİ MÜCADELE DESTEKÇİSİ MELEK REŞİT HANIM'IN ADI SİVAS'TA BİR MEYDANA VERİLDİ
MİLLİ MÜCADELE DESTEKÇİSİ MELEK REŞİT HANIM'IN ADI SİVAS'TA BİR MEYDANA VERİLDİ
MİLLİ MÜCADELE DESTEKÇİSİ MELEK REŞİT HANIM'IN ADI SİVAS'TA BİR MEYDANA VERİLDİ
MİLLİ MÜCADELE DESTEKÇİSİ MELEK REŞİT HANIM'IN ADI SİVAS'TA BİR MEYDANA VERİLDİ

Kurtuluş Savaşı, Vatan, Milli, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİLLİ MÜCADELE DESTEKÇİSİ MELEK REŞİT HANIM'IN ADI SİVAS'TA BİR MEYDANA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİLLİ MÜCADELE DESTEKÇİSİ MELEK REŞİT HANIM'IN ADI SİVAS'TA BİR MEYDANA VERİLDİ - Son Dakika
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