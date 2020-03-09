Milli mücadele kahramanı Arslanbey'in oğlu polisleri ziyaret etti - Son Dakika

Türk Emniyet Teşkilatının önemli isimlerinden ve Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesi kahramanlarından Arslanbey'in oğlu Mahmut Toğuz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kurtuluş mücadelesi yıllarında Trablusşam'da Serkomser (Başkomiser) rütbesiyle görev yaparken, Kahramanmaraş'a dönüp, yurdun düşman işgalinden kurtarılmasında önemli rol alan Arslanbey'in adını yaşatmak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde kullanılan TOMA'ya "Arslanbey" ismi verildi.

Bu kapsamda, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Arslanbey'in oğlu Mahmut Toğuz'u İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Selçuk Canbolat karşıladı.

Ziyaret esnasında polisler ile sohbet eden Toğuz, onlara Serkomiser Arslanbey'i ve milli mücadele yıllarını anlattı.

Toğuz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan TOMA'ya Arslanbey isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Toğuz, polislere "Arslanbey'in Hatıratı" isimli kitabı takdim etti ve günün anısına fotoğraf çektirildi.