Son Dakika Haberleri: Milli Mücadele kahramanı Canip Efe için anıt mezar yaptırıldı
Son Dakika Güncel Milli Mücadele kahramanı Canip Efe için anıt mezar yaptırıldı

Milli Mücadele kahramanı Canip Efe için anıt mezar yaptırıldı

41 dakika önce

Kurtuluş Savaşı'nda Bursa Dağ Yöresi'nde Yunanlılara ve eşkıya çetelerine karşı savaşan Milli Mücadele kahramanı Canip Efe için Harmancık ilçesine bağlı kırsal Akalan Mahallesi'nde anıt mezar yaptırıldı.

Milli Mücadele kahramanı Canip Efe için anıt mezar yaptırıldı, System.String[]

Kurtuluş Savaşı'nda Bursa Dağ Yöresi'nde Yunanlılara ve eşkıya çetelerine karşı savaşan Milli Mücadele kahramanı Canip Efe için Harmancık ilçesine bağlı kırsal Akalan Mahallesi'nde anıt mezar yaptırıldı.

Uludağlı Efeler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Canip Efe'nin mezarı başındaki törene hayatta olan tek oğlu Nail Kahraman'ın yanı sıra Harmancık Kaymakamı Yasin Şahin, Keles Kaymakamı Abdussamet Kılıç, tarihçi yazar Ömer Faruk Dinçel, Uludağlı Efeler Derneği Başkanı Mustafa Bakan ve yönetim kurulu üyeleri, daire amirleri, mahalle muhtarları, efe torunları ve vatandaşlar katıldı.

Harmancık Kaymakamı Şahin'in girişimiyle hayırseverlerce inşa edilen anıt mezar dolayısıyla düzenlenen tören, camide okunan mevlit ve dua ile başladı. Öğle namazının ardından törene katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

Uludağlı Efeler Derneğinin düzenlediği "Efe Yemini" töreninde Dernek Başkanı Mustafa Bakan tarafından Şahin'e teşekkür belgesi ve hediye takdim edilerek, "Harmancık Efesi" unvanı verildi. Temsili olarak bir zeybeğe yemin ettirilmesinin ardından kortej eşliğinde mezarlığa gidildi ve Canip Efe'nin mezarı başında dua edildi.

Harmancık, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikler Rasulayn'dan Ceylanpınar ilçesine çıkış yaptı
PKK/YPG'liller 36 taciz atışı yaptı CHP'de Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Mardin İl Başkanı görevden alındı Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkeste son saatlere girildi! İşte bölgedeki son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 08:53:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Mücadele kahramanı Canip Efe için anıt mezar yaptırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]