Milli Mücadele kahramanı Canip Efe için anıt mezar yaptırıldı

Kurtuluş Savaşı'nda Bursa Dağ Yöresi'nde Yunanlılara ve eşkıya çetelerine karşı savaşan Milli Mücadele kahramanı Canip Efe için Harmancık ilçesine bağlı kırsal Akalan Mahallesi'nde anıt mezar yaptırıldı.

Uludağlı Efeler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Canip Efe'nin mezarı başındaki törene hayatta olan tek oğlu Nail Kahraman'ın yanı sıra Harmancık Kaymakamı Yasin Şahin, Keles Kaymakamı Abdussamet Kılıç, tarihçi yazar Ömer Faruk Dinçel, Uludağlı Efeler Derneği Başkanı Mustafa Bakan ve yönetim kurulu üyeleri, daire amirleri, mahalle muhtarları, efe torunları ve vatandaşlar katıldı.

Harmancık Kaymakamı Şahin'in girişimiyle hayırseverlerce inşa edilen anıt mezar dolayısıyla düzenlenen tören, camide okunan mevlit ve dua ile başladı. Öğle namazının ardından törene katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

Uludağlı Efeler Derneğinin düzenlediği "Efe Yemini" töreninde Dernek Başkanı Mustafa Bakan tarafından Şahin'e teşekkür belgesi ve hediye takdim edilerek, "Harmancık Efesi" unvanı verildi. Temsili olarak bir zeybeğe yemin ettirilmesinin ardından kortej eşliğinde mezarlığa gidildi ve Canip Efe'nin mezarı başında dua edildi.