Milli Mücadele kahramanı Kasım Yolageldili, Edirne'deki konferansta anlatıldı - Son Dakika

Edirneli araştırmacı yazar Cengiz Bulut, Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin kurucularından Kasım Yolageldili'nin, hayatını Trakya ve Anadolu'nun kurtuluşuna adadığını belirtti.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Bulut, TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen ve Edirne tarihinde önemli yer tutan konuların alanında uzman konuklarca değerlendirildiği "Edirne Konferansları" programına katıldı.

Konferansta, Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Yolageldili'nin hayatını anlatan Bulut, kahramanın Trakya kadar Anadolu'nun kurtuluşunda da önemli rol oynadığını ifade etti.

Bulut, Yolageldili'nin, Milli Mücadele döneminden Cumhuriyet'in kuruluş aşamasına kadar hayatın her alanında yer alan, vatan ve millet sevdalısı bir insan olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yolageldili, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Doğu ve Batı Trakya'nın Yunanistan işgaline karşı koymak ve Türk-Müslüman halkın hak ve hukukunu korumak amacıyla Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin dört kurucusundan biri olmuştur.

Edirne'nin 25 Temmuz 1920'de Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Bulgaristan'a geçerek önce Kızanlık, daha sonra Eski Zağra'da çeteler oluşturmuş, onun oluşturduğu ve Mustafa Kemal'in Batı Trakya'da görevlendirdiği Fuad Balkan'ın komutasındaki çeteler, Edirne ve Batı Trakya'da Yunan birliklerine, karakollarına baskınlar yapmış, bu sayede Trakya'dan Yunan tümenlerinin Anadolu'ya geçmelerini önleyerek Mustafa Kemal'in Anadolu'daki Milli Mücadelesine büyük katkılar sağlamıştır. 1936'da vefat ettiği güne kadar hayatın her alanında etkin rol oynamış, ömrünü vatanın ve Edirne'nin sorunlarına çareler aramakla geçirmiştir."

Kentin önde gelen çiftçi ve tüccarlarından Yolageldili'nin servetini Milli Mücadele yolunda harcamaktan çekinmediğine işaret eden Bulut, Cumhuriyet'in ilanı ile Edirne'ye belediye başkanı olduğunu, kent ve bölge ekonomisine yön verecek pek çok kuruluş ve işletmenin kurulmasına öncülük ettiğini aktardı.

TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin de Bulut'a teşekkür etti.

Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Bulut'a hediye ve teşekkür belgesi takdim etti.