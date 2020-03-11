Milli Mücadele kahramanları anıldı - Son Dakika
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Milli Mücadele kahramanları anıldı

13 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Acıpayam çevresinde istiklal mücadelesine katılanların anısına program düzenledi.

Milli Mücadele kahramanları anıldı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Acıpayam çevresinde istiklal mücadelesine katılanların anısına program düzenledi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliği ile Milli Mücadele'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında "100. Yılında Acıpayam Milli Mücadele Programı" adlı bir dizi etkinlik düzenledi. Programa Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Serinhisar Kaymakamı Oğuz Şenlik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Turgut Tok, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yatağan Meydanı'nda Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başlayan program kapsamında dönemin önemli isimlerinden Müftü Hasan Hilmi Tokcan ile Baha Akşit'in mezarları ziyaret edildi. Daha sonra Yatağan Meydanı'nda Milli Mücadele döneminde kullanılan silah ve gereçlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Acıpayam Talip Özkan Kültür Merkezi'nde moderatörlüğünü Prof. Dr. Turgut Tok'un yaptığı panele, Prof. Dr. Avni İlhan, Prof. Dr. Ercan Haytaoğlu ve Işık Şenel konuşmacı olarak katıldı. Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin15 Mayıs 1919'da yaktığı Milli Mücadele ateşinin, Denizli'nin ilçelerine de yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Turgut TokTok, "16 Mayıs'ta Acıpayam ve Tavas ilçelerimizde, 17 Mayıs'tan itibaren Çivril, Çal, Buldan ve Sarayköy'de işgal protesto edilerek, mitingler düzenlenmiştir" şeklinde konuştu.


"Gelecek nesillere anlatmaya devam edeceğiz"


Bu tür etkinliklerin büyük önem arz ettiğini belirterek, gelecek nesillere Milli Mücadele dönemini en net şekilde anlatmaya devam edeceklerini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, "Müftü Ahmet Hulusi Efendi ve Müftü Hasan Hilmi Tokcan gibi vatansever ecdadımız önderliğinde halkımız düşman postalını bu topraklara sokmamıştır. Bugün gençlerimize, ecdadımızı ve şanlı tarihimizi anlatmakla yükümlüyüz" diye konuştu. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:46 Kaynak: İHA
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