Milli Mücadele kahramanları, Çivril'de anıldı - Son Dakika

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin kahramanları anısına 'Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı' adlı bir etkinlik düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, milli mücadele kahramanları anlatıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele'nin 100'üncü Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde 'Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı' adlı program gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan program, mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Çivril Merkez Kapalı Pazaryeri'nde mehteran takımının gösterileri ile devam eden programa; Çivril Belediye Başkanı AK Partili Niyazi Vural, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında ayrıca Milli Mücadele döneminde kullanılan silah ve gereçlerin yer aldığı serginin açılışı da gerçekleştirildi.