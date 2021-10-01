Milli Mücadele kenti Samsun teknolojinin gelişmesinde de kilometre taşı olacak - Son Dakika

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Milli Mücadele'de bağımsızlığa giden ilk adımın atıldığı, ilk meşalenin yandığı, ilk kilometre taşı Samsun'un, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına giden en üst ligde yer almasına katkı sağlayacak süreçte de önemli bir kilometre taşı olacağına inandığını söyledi.

Aydın, AA muhabirine, Samsun'da düzenlenecek 2022 TEKNOFEST'in hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gelecek yıl 5'incisi düzenlenecek TEKNOFEST'in kendileri için önemli olduğunu dile getiren Aydın, "TEKNOFEST, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Milli teknoloji hamlesi de aslında ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara 'dur' deme hamlesidir." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in Türkiye'de zihinsel dönüşümünü sağladığına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST ile gençlerimizin, (Artık biz de her türlü teknolojiyi yapabiliriz, her türlü gelişmeyi anında kendimize adapte edebiliriz hatta ondan daha iyisini yapabiliriz) bilincine ulaştıklarını görüyoruz. Çünkü bu hamle öncesinde genellikle şöyle bir zihniyet yapısı vardı, biz teknolojik olarak çok geri kaldık. Biz ancak başkalarının yaptığı silahları kullanabiliriz. Biz ancak başkalarının yaptığı teknoloji ürünlerini kullanabiliriz. Biz ancak başkalarının yaptığı araçlara binebiliriz ama artık TEKNOFEST'ler ve milli teknoloji hamlesi bunu tamamen değiştirdi. Biz yaparız, hem de daha iyisini yaparız, en gelişmişini yaparız durumuna geldi."

Aydın, Türkiye'ye İHA verilmediğini ancak milli İHA yapıldığını, ardından daha da geliştirilerek SİHA ve TİHA'nın üretildiğine işaret ederek, "TB1, TB2 ve son olarak Akıncı insansız hava aracı, Türkiye Cumhuriyeti'nin envanterine girdi. Bu noktada dünyada ilk üçteyiz. Burada önemli bir nokta var, durduğumuz anda başkaları bizi geçer. Durmamak için yeni beyinler üretmemiz lazım. Bu beyinler de TEKNOFEST'te ortaya çıkacak. Bu gençlerin önünün açılması ve destek olunması gerekiyor. Bu çocuklar hızlı şekilde bu dönüşüme ayak uyduracak ve en gelişmiş teknolojiyi yakalayacaklar." diye konuştu.

"TEKNOFEST Samsun'a verildi" diye bayram yaptıklarını ifade eden Aydın, "Bu, çok haklı bir bayram, haklı bir gurur ama öncesiyle, sonrasıyla bunun bir devrim olduğunu düşünelim. TEKNOFEST'e hazırlanırken Samsun'un teknolojik altyapısını da gözden geçirmemiz gerekiyor. Yeni deneyap atölyeleri yapmamız gerekiyor. TEKNOFEST sonrasında bunun devam etmesi gerekiyor. Onun için bu, sadece bir festival, bir olimpiyat değil. Gittiği şehre öncesinde birtakım hizmetler kazandıran ve orada zihin dönüşümü meydana getiren, o zihin dönüşümü üzerinden sürecin devam etmesini sağlayan bir olay." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni Selçuk Bayraktarlar, daha kapasiteli gençlerimiz yetişecek"

Prof. Dr. Aydın, Gaziantep'in TEKNOFEST sonrası yarışmalara daha fazla takım gönderdiğini, Samsun'da da bu artışın olmasını beklediklerini vurgulayarak, "2023'te inşallah İstanbul'da yapılacak TEKNOFEST'e belki Samsun'dan 4-5 bin takım katılacak. Daha fazla gencimiz bu sürecin içine girecek. Belki bunlardan yeni Selçuk Bayraktarlar, daha kapasiteli gençlerimiz yetişecek. Bunlarla belki dünyaya meydan okuyacağız, insanlığa hizmet edeceğiz aslında." diye konuştu.

Samsun Üniversitesinin 4 yıllık bir üniversite olduğunu, TEKNOFEST'e de 2018 yılından bu yana katılarak birçok ödül aldıklarını belirten Aydın, "Burası Milli Mücadele kenti. Nasıl ki Milli Mücadele'de bağımsızlığa giden ilk adım buradan atılmışsa, ilk meşale burada yandıysa, ilk kilometre taşı burası olduysa ülkemizin teknolojik bağımsızlığına giden en üst ligde yer almasına katkı sağlayacak süreçte de Samsun'un önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum." dedi.