Son Dakika Haberleri: Milli mücadele madalyası almaya giden gazilere jandarmadan ikram
Son Dakika Yaşam Milli mücadele madalyası almaya giden gazilere jandarmadan ikram - Son Dakika

Milli mücadele madalyası almaya giden gazilere jandarmadan ikram

6 saat önce

Kütahya ve ilçelerindeki Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası takdim edildi.

Milli mücadele madalyası almaya giden gazilere jandarmadan ikram, System.String[]

Kütahya ve ilçelerindeki Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası takdim edildi.


Emet ilçesinden Kütahya'ya Milli Mücadele madalyası almaya giden 8 Kıbrıs Gazisi'ne, Örencik Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından yolda durdurularak ikramda bulunulması takdirle karşılandı.


Törene Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'in tahsis ettiği araçla katılan gazilere, Örencik Jandarma Komutanlığı'nca baklava ve çay ikramında bunulduktan sonra bir hatıra fotoğrafı çekilerek yollarına devam ettiler.


KKTC Milli Mücadele Madalyası alan gaziler Abdullah Doğanay, Adem Zengin, Eyüp Göral, Halil Çil, Hasan Hüseyin Aygün, Halil Taşkıran, Mustafa Taş ve Ömer Çakır bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Hasan Çiçek ve ECDAD Derneği Başkanı Ali Duyan'a çok teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, Kıbrıs, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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