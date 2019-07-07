Milli Mücadele'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri
58 dakika önce
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Atlı Cirit İl Birinciliği, üçüncü hafta müsabakalarıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:20 Kaynak: AA
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün Erzurum
'a gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Atlı Cirit İl Birinciliği, üçüncü hafta müsabakalarıyla tamamlandı.
Erzurum Valiliğince yürütülen Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda 12 takımın katılımıyla düzenlenen müsabakaların üçüncü haftasında, Korkut Ata Atlı Spor Kulübü
, Yarımca
Atlı Spor Kulübü ve Ilıca Termal
Atlı Spor Kulübü rakiplerini geride bıraktı.
Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı ve 80 dakika süren müsabakalarda rakiplerini yenen söz konusu takımlar, grup birinciliğini kazandı.
Organizasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Cirit İl Temsilcisi Sinan Çoban ile çok sayıda vatandaş izledi.
Karşılaşma sonrası kupalar, Taşkesenligil ve Almaz tarafından grup birincilerine takdim edildi.
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