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Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına baş bar rekoru denemesi

19 dakika önce

Erzurum'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Milli Mücadelenin 100. yılı etkinlikleri kapsamında halk oyunları ekiplerinden bin barcının katılımıyla rekor baş bar denemesi yapılacak ve 919 kilogramlık cağ kebabı pişirilerek ikram edilecek.

Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına baş bar rekoru denemesi, System.String[]
Erzurum'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Milli Mücadelenin 100. yılı etkinlikleri kapsamında halk oyunları ekiplerinden bin barcının katılımıyla rekor baş bar denemesi yapılacak ve 919 kilogramlık cağ kebabı pişirilerek ikram edilecek.
Cumhurbaşkanlığının destekleri ve Erzurum Valiliği öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin gerçekleştirildiği kentte milli mücadele ruhu yaşatılacak.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 6 Temmuz Cumartesi günü Havuzbaşı Kent Meydanı'nda milli mücadelenin ve kongrenin 100. yılı anısına halk oyunları ekiplerinden bin barcının katılacağı baş bar denemesinde en fazla sayıda katılım sağlanarak rekor kırılmasına çalışılacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların da katılacağı etkinlikte aynı gün düzenlenecek cağ kebabı şöleninde etten tek cağda 919 kilogramlık cağ kebabı hazırlanıp halka dağıtılacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:09 Kaynak: AA
Erzurum Kongresi, Erzurum, Kültür Sanat
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