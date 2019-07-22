Son Dakika Haberleri: Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına tırmandılar
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Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına tırmandılar

1 saat önce

Erzurum Valiliği ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına düzenlenen tırmanma yarışına öğrenciler ve Erzurumlular akın etti.

Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına tırmandılar, System.String[]
Erzurum Valiliği ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına düzenlenen tırmanma yarışına öğrenciler ve Erzurumlular akın etti.

Üniversite yerleşkesindeki tırmanma duvarında düzenlenen etkinliğe, üniversite öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar ve çocuklar da katıldı. Bu çerçevede duvar tırmanışı gerçekleştiren katılımcılar, aynı alanda yer alan havuzda ise kano yaptı. 200 yakın yarışmacının olduğu yarışlar, sporcuların tırmanış gerçekleştirdiği sırada da adeta nefes kesti.

Sporcular, ayrıca tırmanma duvarında bayrak açarak İstiklal Marşı'nı okumayı da ihmal etmedi.

Erzurum İl Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, amaçlarının Erzurum'a unutulmaz bir 100. yıl anısı yaşatmak olduğunu ifade ederek "Milli Mücadele'nin yakıldığı Erzurum'da 100'e yakın program düzenledik. Bugün de burada tırmanma yarışımız var. Buraya yaklaşık 200 öğrenci geldi. Kıyasıya bir yarış olacak. Amacımız Erzurum'a unutulmaz bir 100. yıl anısı bırakmak. Biz de bu programlarımıza ilgi duyulmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.

Öğrencilerin ve Erzurumluların büyük ilgi gösterdiği tırmanışlar 2 gün boyunca devam edecek. - ERZURUM
Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:04 Kaynak: İHA
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