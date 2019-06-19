Son Dakika Haberleri: Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pul sergisi
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Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pul sergisi

1 saat önce

PTT AŞ tarafından Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümüne özel başlatılan kutlama etkinlikleri kapsamında, Amasya'da pul sergisi gerçekleştirilecek.

Milli Mücadele'nin 100. yılına özel pul sergisi, System.String[]
PTT AŞ tarafından Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl dönümüne özel başlatılan kutlama etkinlikleri kapsamında, Amasya'da pul sergisi gerçekleştirilecek.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergi, 19-27 Haziran'da ziyaretçilere açık olacak.
Sergi alanında "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Pul Sergisi 19-27.06.2019 AMASYA" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.
Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 3 lira bedelle PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.
Ayrıca, PTT AŞ tarafından "Milli Mücadele'nin 100. Yılı (Amasya)" konulu özel gün zarfı 22 Haziran'da tedavüle sunulacak. Özel gün zarfları 3,5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satılacak.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Amasya, PTT, Güncel
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